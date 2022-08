Gamescom wieder als Vor-Ort-Messe

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

KÖLN (dpa-AFX) - Nach zwei Jahren als coronabedingt rein digitales Event startet die Spielemesse Gamescom am Mittwoch (24. August) wieder in den Kölner Messehallen. Allerdings wird die Messe aus Termingründen nicht wie geplant von Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) eröffnet. Habeck begleitet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Antrittsreise nach Kanada. Als Vertretung kommt Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) nach Köln. Er wird die Messe Mittwochabend gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eröffnen.