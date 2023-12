Games Workshop Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Games Workshop schüttet eine Dividendenrendite von 2,01 % aus, was 2,43 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,44 % liegt. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Games Workshop beträgt aktuell 24,06 und liegt damit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Analyse eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Games Workshop bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

In der technischen Analyse ist die Games Workshop mit einem Kurs von 9870 GBP derzeit -3,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,6 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.