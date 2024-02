Games Workshop Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Games Workshop zeigen sich interessante Ausprägungen bei der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist negative Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Games Workshop liegt der 7-Tage-RSI bei 51,01 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,67 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielt Games Workshop eine Rendite von 7,35 Prozent, was 12,67 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die jährliche Rendite für die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -7,24 Prozent, wobei Games Workshop aktuell 14,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Games Workshop bei 22,84, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,95 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.