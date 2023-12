Games Workshop Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Games Workshop liegt bei 6,63, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 59,87 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Games Workshop mit 2,01 % unter dem Branchendurchschnitt von 4,48 % im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Games Workshop verläuft aktuell bei 10208,1 GBP, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 9985 GBP und damit 2,19 % unterhalb der GD200. Der GD50, der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt bei 10209,2 GBP. Dies führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutrale" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Games Workshop eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird Games Workshop daher als "gut" eingestuft.