Games Workshop Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Games Workshop liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,09 für "Freizeitausrüstung & Produkte" unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Games Workshop eine Performance von 21,63 Prozent, während ähnliche Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt um -3,81 Prozent fielen, was zu einer Outperformance von +25,45 Prozent für Games Workshop führt. Im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite bei -2,09 Prozent, wobei Games Workshop um 23,73 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Games Workshop mit 10270 GBP um -0,55 Prozent unter dem GD200 (10326,58 GBP), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9771,6 GBP, was einem Abstand von +5,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Games Workshop als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Games Workshop beträgt aktuell 5, was eine positive Differenz von +0,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" darstellt. Daher erhält Games Workshop eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.