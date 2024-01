Games Workshop Aktie: Augen auf!

Die Games Workshop-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 10258,55 GBP verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 9430 GBP, was einer Abweichung von -8,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10189,9 GBP unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -7,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung rund um Games Workshop auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern aufgegriffen, wodurch die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Diskussionsintensität als üblich bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Games Workshop liegt bei 2,01 %, was 2,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,43 %. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".