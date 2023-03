Games Workshop Aktie: Analyse der aktuellen Kursentwicklung

Die Analyse der technischen Entwicklung einer Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu verwendet werden, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu ermitteln. Bei der Games Workshop-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen aktuell 90,06 US-Dollar und liegt damit deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 107,00 US-Dollar (Unterschied +18,81 Prozent). Basierend auf dieser Grundlage wird der Aktie eine “Gut” Einschätzung gegeben. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage berechnet, liegt der letzte Schlusskurs (-2,46 Prozent) nahe am gleitenden Durchschnitt von 107,00 US-Dollar. In diesem Fall ergibt sich somit eine andere Bewertung für die Games Workshop-Aktie mit einer “Neutral” Einschätzung.

