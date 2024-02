Gameone Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Gameone war in den letzten Wochen größtenteils neutral, mit einigen positiven Tendenzen in den letzten Tagen. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag grün und registrierte keine negativen Diskussionen. Insgesamt wurde über Gameone nur unwesentlich mehr oder weniger als gewöhnlich diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Gameone derzeit um 9,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der letzten 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf 33,76 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gameone derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch neutral. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, basierend auf der technischen Analyse.

Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Gameone derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch große Veränderungen in der Kommunikation zu beobachten sind. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält die Aktie von Gameone heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die technische Analyse und der RSI zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen.