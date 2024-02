Gameon Entertainm. Techs Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei der Aktie von Gameon Entertainment ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Gameon Entertainment war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Gameon Entertainment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine Bewertung von "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gameon Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,14 CAD, was einer Abweichung von +17,86 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von +26,92 Prozent eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird die Gameon Entertainment-Aktie für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Damit wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Gameon Entertainment-Aktie ergab der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage Basis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gameon Entertainment.