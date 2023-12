Gameon Entertainm. Techs Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gameon Entertainment von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gameon Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,12 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,1 CAD eine Abweichung von -16,67 Prozent aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 56,52, was bedeutet, dass Gameon Entertainment hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Das zeigt sich darin, dass negative Auffälligkeiten registriert wurden, wodurch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Gameon Entertainment für diese Stufe daher ein "Schlecht".