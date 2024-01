Gameon Entertainm. Techs Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Gameon Entertainment hat mit einem aktuellen Kurs von 0,105 CAD einen Abstand von -12,5 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristig "schlechten" Einschätzung. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -12,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 42,86, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 56,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Gameon Entertainment eingestellt waren. Es wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. Anleger waren an den meisten Tagen eher neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Gameon Entertainment daher eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Gameon Entertainment von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Gameon Entertainment-Aktie insgesamt ein "schlecht"-Rating.