Gameon Entertainm. Techs Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) für Gameon Entertainment liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gameon Entertainment eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb hier eine neutrale Bewertung vorgenommen wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,095 CAD etwa 20,83 Prozent unter dem GD200 (0,12 CAD) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,13 CAD auf und liegt somit etwa 26,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Zusammenfassend wird der Kurs der Gameon Entertainment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.