Gamehost Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Derzeit bietet die Aktie von Gamehost eine attraktive Dividendenrendite von 5,03 %, was 0,94 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Dies spricht für eine solide Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Gamehost-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 25,52 Prozent, was 33,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gamehost liegt bei 30,19, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 39,39, was ebenfalls auf eine "Neutral" Bewertung für 25 Tage hindeutet. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gamehost bei 9,12 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 9,65 CAD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,35 CAD, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".