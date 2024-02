Gamehost Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Gamehost beträgt derzeit 77,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Gamehost auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Gamehost derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,13 CAD, während der Kurs der Aktie bei 9,5 CAD liegt, was einer Abweichung von +4,05 Prozent entspricht. Der GD50 ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,4 CAD und entspricht einer Abweichung von +1,06 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Gamehost daher als "Neutral" eingestuft.

Anleger, die derzeit in Gamehost investieren, können bei einer Dividendenrendite von 5,03 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,89 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Gamehost mit einer Rendite von 25 Prozent die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um mehr als 30 Prozent übertrifft. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 3,24 Prozent, wobei Gamehost mit 21,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.