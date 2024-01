Gamehost Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Gamehost-Aktie ergibt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,01 CAD, während der aktuelle Kurs bei 9,2 CAD liegt, was einer Abweichung von +2,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 9,11 CAD, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Gamehost geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Gamehost-Aktie derzeit 53,03, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Gamehost im Vergleich zur Branchenmitte eine Rendite von 4,02 % aus, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,05 % liegt. Daher wird auch in diesem Bereich eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen.