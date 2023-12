Gamehost Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Gamehost-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 8,97 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 9,32 CAD liegt und somit einen Abstand von +3,9 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 9,05 CAD liegt, ergibt sich eine Differenz von +2,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Gamehost in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dementsprechend erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Gamehost in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gamehost liegt bei 35,56, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Gamehost derzeit eine Dividendenrendite von 4,02 Prozent auf, was geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,06%. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Gamehost-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.