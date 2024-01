Gamecard Joyco Holdings Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index bewertet die Gamecard-joyco-Aktie als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gamecard-joyco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,12, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,66, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Gamecard-joyco für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was gleichbedeutend mit einer "Neutral"-Einstufung ist. Damit ist Gamecard-joyco insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gamecard-joyco wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Gamecard-joyco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gamecard-joyco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3633,41 JPY. Der letzte Schlusskurs (2365 JPY) weicht somit -34,91 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, (2451,82 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Gamecard-joyco-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Gamecard-joyco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.