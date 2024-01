Gamecard Joyco Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Gamecard-joyco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3613,73 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2399 JPY liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -33,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2425,5 JPY, was einem Unterschied zum letzten Schlusskurs von lediglich -1,09 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gamecard-joyco-Aktie beträgt 34,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Gamecard-joyco bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Langfristig gesehen, zeigt die Diskussion um Gamecard-joyco eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

