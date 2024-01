Game Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "International Game Tech":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Game. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Game gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Game aktuell ein Verhältnis von 3 zum Aktienkurs. Dies führt zu einer positiven Differenz von +0,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Dividendenpolitik von Game von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Game-Aktie mit 25,8 USD 11,13 Prozent unter dem GD200 (29,03 USD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 26,97 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Game daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Game vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aktuell erwarten die Analysten eine Entwicklung von 69,57 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 43,75 USD an. Auch diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".