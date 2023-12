Game Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "International Game Tech":

Der Aktienkurs des Unternehmens Game hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,59 Prozent erzielt, was 19,2 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von -0,45 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt Game aktuell 16,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses aktuell als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -5,64 Prozent über dem Trendsignal des GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,12 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Game aktuell 2, was eine negative Differenz von -0,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" darstellt. Daher erhält Game für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Game auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils mit "Neutral" bewertet. Der RSI7 liegt bei 39,82 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist, und der RSI25 beträgt 48,65 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das Game-Wertpapier aufgrund dieser Bewertungen ein "Neutral"-Rating.

