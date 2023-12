Game Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "International Game Tech":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Game wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 33,53 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 45,68 Punkten im neutralen Bereich. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 27,42 USD um -5,09 Prozent unter dem GD200 (28,89 USD) liegt, was als schlechtes Signal gewertet wird. Der GD50 hingegen weist mit 27,92 USD lediglich einen Abstand von -1,79 Prozent auf, was ein neutrales Signal ergibt. Die Dividendenrendite von Game liegt mit 2,62 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,81 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Game mit 53,72 über dem Branchendurchschnitt liegt, was als teuer eingestuft wird. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein schlechtes Rating.