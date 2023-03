Game Aktie: Bald auf dem Weg zur Trendwende?

Momentan weist die Game-Aktie eine Dividendenrendite von 3,14 Prozent auf und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Ein Vergleich mit vergleichbaren Werten aus der Glücksspielindustrie zeigt eine Differenz von -2,07 Prozentpunkten.

Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass Game auch in anderen Bereichen stark expandiert und dabei vielversprechende Ergebnisse erzielt. Zudem haben sich die Geschäftsbereiche des Unternehmens in den letzten Jahren erweitert.

Trotz der aktuellen Dividendenrendite kann es also sinnvoll sein, ein Auge auf Game als Investment zu werfen und Entwicklungen im Unternehmen genau zu verfolgen. Denn langfristig könnten sich hier durchaus attraktive Chancen ergeben.

Game überholt den Aktienmarkt

Die Game-Aktie konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,14 Prozent erzielen. Im...