GameStop tut es schon wieder?

Die Gamestop-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,51 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,72 USD liegt, was einer Abweichung von -15,93 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,67 USD, was einer Abweichung von +0,34 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Gamestop ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 678,13 auf. Dies ist um 1794 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (35,8) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und resultiert in einer Einstufung als "Schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Gamestop bei -16,02 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,74 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Gamestop mit 16,75 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Gamestop derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 3,45 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,45 %).