GameStop tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gamestop weist am 14.03.2023, 14:14 Uhr einen Kurs von 16.75 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Computer und Elektronik Einzelhandel" geführt.

Gamestop haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Gamestop-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 20,05 Prozent liegt Gamestop 15,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,4. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gamestop derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 26,99 USD, womit der Kurs der Aktie (16,75 USD) um -37,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,73 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -15,1 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

Sollten GameStop Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich GameStop jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GameStop-Analyse.

GameStop: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...