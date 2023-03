GameStop: Rückkehr der Momentum-Hype-Geldvernichter?

Riesen Rallye bei GameStop, doch ist Vorsicht geboten!

Die Aktie von GameStop, dem US-Videospiele- und Unterhaltungselektronik-Einzelhändler, der durch frühere Hypes bekannt wurde, legte am Mittwoch an der NYSE um beeindruckende 35,24 % zu. Dies geschah nach der Veröffentlichung des ersten Quartalsgewinns des Unternehmens seit zwei Jahren, wobei der Nettogewinn 48,2 Millionen US-Dollar erreichte – ein starker Kontrast zum Nettoverlust von 147,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg könnte aber auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, die das Interesse der Anleger an dem Unternehmen neu entfacht haben:

Auf einen Blick:

GameStop überrascht mit erstem Quartalsgewinn seit 2 Jahren

GameStop: Der nächste Hype oder solides Wachstum“

Reddit-Community als möglicher Katalysator der jüngsten Rallye? Schon wieder?

In...