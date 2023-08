GameStop Quartalszahlen: Erwartungen an Umsatz und Gewinn - Aktie im Jahresvergleich

ARTIKEL:

In einem Monat wird das GameStop Unternehmen aus Grapevine, Vereinigte Staaten seine Quartalszahlen für das 2. Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die GameStop Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor. Die GameStop Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 5,80 Mrd. EUR liegt, wird von Aktionären und Analysten gespannt erwartet. Momentan gehen Analysten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzwachstum kommen wird. Im 2. Quartal 2022 belief sich der Umsatz von GameStop auf 1,03 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +0,50 Prozent auf 1,04 Mrd. EUR gerechnet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +60,00% auf -61,65 Mio....