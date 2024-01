GameStop Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gamestop beträgt das aktuelle KGV 691, was im Vergleich zu durchschnittlichen KGV von 37 in der Branche "Spezialität Einzelhandel" zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Gamestop-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 19,11 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 15,96 USD, was einem Unterschied von -16,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Trotzdem zeigt der 50-Tages-Durchschnitt mit einem letzten Schlusskurs von 14,84 USD (+7,55 Prozent Unterschied) eine positive Entwicklung, wodurch eine "Gut"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält Gamestop in der Kategorie der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen, die acht Tage lang dominierten und nur an zwei Tagen von negativen Themen übertroffen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Gamestop gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Gamestop nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was auf ein verstärktes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Gamestop auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.