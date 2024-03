GameStop Aktie: Der weitere Knall!

Gamestop Aktie erhält "Schlecht"-Bewertung aufgrund niedriger Dividendenrendite, schlechter Branchenvergleich und technischer Analyse

Die Gamestop-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent gehandelt, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Dadurch wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Gamestop-Aktie bei -30,86 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt bei -1,77 Prozent, wobei die Gamestop-Aktie mit 29,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Gamestop-Aktie liegt bei 17,86 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,24 USD liegt, was eine Abweichung von -20,27 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 15,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei -6,01 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gamestop-Aktie liegt bei 46,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Zusammenfassung erhält die Gamestop-Aktie aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, des schlechten Branchenvergleichs und der negativen technischen Analyse ein insgesamt schlechtes Rating.