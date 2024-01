GameStop Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Gamestop hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,52 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Gamestop im Branchenvergleich eine Underperformance von -23,77 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -2,4 Prozent, und Gamestop lag um 28,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Gamestop ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Gamestop ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 691,02 auf, was 1739 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,58). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Gamestop. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gamestop. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gamestop im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Spezialität Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,42 Prozentpunkte weniger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,42 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Gamestop basierend auf dem Aktienkurs, der fundamentalen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Dividende.