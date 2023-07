GameStop Aktie unter Druck: Quartalszahlen und Experteneinschätzungen im Fokus

Wie Aktionäre auf die bevorstehenden Quartalszahlen reagieren, bleibt abzuwarten. Die Analysten sind insgesamt eher pessimistisch und erwarten sowohl für das erste Quartal als auch für das gesamte Jahr einen Umsatzrückgang. Auch der Gewinn soll sich verringern, wenn auch weniger stark als im Vorjahr.

Die GameStop Aktie könnte also in den kommenden Wochen unter Druck geraten, da die Schätzungen der Analysten negativ sind. Der Kurs hat sich bereits in den letzten 30 Tagen leicht nach unten entwickelt.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Einschätzungen der Analysten bewahrheiten werden. Es ist möglich, dass es Überraschungen gibt und die tatsächlichen Zahlen besser ausfallen als erwartet.

Daher sollten Anleger vorsichtig sein und ihre Handelsentscheidungen nicht allein aufgrund dieser Prognosen treffen. Eine ausführliche...