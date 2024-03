GameStop Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Aktuell investieren in die Aktie von Gamestop könnte zu einem geringeren Ertrag führen, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was 3,46 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Spezialität Einzelhandel ist. Das Unternehmen wird daher als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik bewertet.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gamestop-Aktie abgegeben, wovon keine als "Gut" und keine als "Neutral" eingestuft wurden. Stattdessen erhielt die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,2 USD, was auf ein Abwärtspotential von -57,62 Prozent hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Gamestop festgestellt. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Gamestop-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält Gamestop in allen Punkten der Analyse ein "Schlecht"- oder "Neutral"-Rating, was auf potenzielle Risiken für Investoren hinweist.