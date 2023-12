GameStop Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs der Gamestop liegt bei 13,71 USD und hat sich somit um -32,46 Prozent von der 200-Tage-Linie entfernt, die bei 20,3 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenfalls befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 16,59 USD, was einer Differenz von -17,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt lautet die Einschätzung also "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Gamestop hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Es gab jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Gamestop also eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gamestop beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 34 haben. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Gamestop-Aktie eine Performance von -38,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -8,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -30,46 Prozent im Branchenvergleich für Gamestop. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,78 Prozent hatte, liegt Gamestop um 40,56 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.