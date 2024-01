GameStop Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild im Internet ein wichtiger Maßstab. Eine Untersuchung der Aktie von Gamestop zeigt eine unterdurchschnittliche Anzahl von Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Gamestop in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 23,77 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche gezeigt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 28,88 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Gamestop mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 691,02 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche deutlich überbewertet ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Gamestop derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie von Gamestop, basierend auf der Stimmung, der Performance im Branchenvergleich, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.