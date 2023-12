GameStop Aktie: Das ist die Höhe!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Gamestop eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gamestop daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität der Aktie von Gamestop für die vergangenen Monate nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gamestop mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozentpunkten. Daher erhält das Unternehmen eine Bewertung "Schlecht" in Bezug auf seine Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Gamestop liegt bei 25,9, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" für Gamestop.