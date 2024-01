GameStop Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten zwei Wochen wurde Gamestop von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der zahlreichen Kommentare und Diskussionen festgestellt, die in den vergangenen zwei Wochen zu diesem Thema stattgefunden haben. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Unsere Bewertung von Gamestop basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Gamestop-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,37, was darauf hinweist, dass Gamestop weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSIDas Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse führt.

Der Aktienkurs von Gamestop zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent. Innerhalb der "Spezialität Einzelhandel"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,61 Prozent, was eine Underperformance von -26,67 Prozent im Branchenvergleich für Gamestop bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 10,35 Prozent im letzten Jahr, wobei Gamestop 41,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Gamestop 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.