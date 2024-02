GameStop Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktie von Gamestop zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien, wie aus einer Analyse hervorgeht.

Die Dividendenrendite für Gamestop liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Industriedurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gamestop liegt bei 80,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen RSI von 53, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Gamestop daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger, die in sozialen Medien diskutiert werden, zeigen hingegen positivere Meinungen. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gamestop mit einem Wert von 651,47 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 35,78, was auf eine Überbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Signale für die Aktie von Gamestop. Während die Meinungen der Anleger positiv sind, weisen die Dividendenrendite, der RSI und das KGV auf weniger positive Bewertungen hin.