GameStop Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit wird der RSI berechnet. Für Gamestop wird der 7-Tage-RSI mit 80,2 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 54,37, was bedeutet, dass Gamestop hier weder überkauft noch -verkauft ist. Es wird daher als "Neutral" eingestuft, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist zu beachten, dass das aktuelle KGV von Gamestop 691 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Gamestop daher überbewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Was die Aktienkurs-Performance betrifft, so erzielte Gamestop in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der gleichen Branche im Durchschnitt um -4,61 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -26,67 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Gamestop mit 41,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Schließlich liegt die Dividendenrendite von Gamestop mit 0 Prozent 3,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.