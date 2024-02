GameStop Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Gamestop mit 14,17 USD derzeit um 8,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Aktie ebenfalls als "Schlecht" einzustufen, da sie sich um 21,93 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt ist die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume als "Schlecht" zu bewerten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 8 Tagen dominierten positive Themen, während an 4 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Gamestop diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Gamestop als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 651,47 liegt, was einem Abstand von 1663 Prozent zum Branchen-KGV von 36,94 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist wichtig für die Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Gamestop zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen, mit einer starken Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

