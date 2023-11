GameStop-Aktie: Die Zocker sind zurück

Die GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) ist völlig überraschend wieder zurück. Nachdem das Papier der Videospielkette fast ein halbes Jahr lang auf Talfahrt war und sich der Kurs in dieser Zeit mehr als halbierte, schoss die Aktie am Dienstag und Mittwoch in Summe um +37% in die Höhe. Finden Spekulanten plötzlich wieder Gefallen an der einst so beliebten Meme-Aktie?