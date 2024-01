GameStop Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Gamestop-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,11 USD lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 15,96 USD, was einem Unterschied von -16,48 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu lag der letzte Schlusskurs von 14,84 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 14,84 USD, was zu einem "+7,55 Prozent"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gamestop-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Gamestop eine Ausschüttung von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel bei 3,38 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Differenz von 3,38 Prozentpunkten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur zwei Tagen, an denen negative Themen vorherrschten. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten 12 Monaten erzielte Gamestop eine Performance von -31,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Unterperformance von -27,55 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Gamestop um 41,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.