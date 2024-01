GameStop Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Gamestop wurde von Analysten auf langfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie negativ, während keine positiven oder neutralen Bewertungen vorlagen. Es gab im letzten Monat keine neuen Bewertungen von Analysten, aber im Durchschnitt erwarten sie, dass der Kurs auf 6,2 USD sinken wird, was einem Rückgang um 64,63 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Gamestop, was zu einer negativen Bewertung führte. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien war insgesamt sehr positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führte.

Die technische Analyse ergab gemischte Ergebnisse. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage lag bei 19,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,53 USD lag, was zu einer negativen Bewertung führte. Allerdings lag der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt erhielt Gamestop daher eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.