GameStop Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Gamestop in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Gamestop wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,37 %) ist die Dividende von Gamestop mit 0 % niedriger einzustufen. Die Differenz von 3,37 Prozentpunkten führt daher zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Gamestop. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -31,29 Prozent, was 41,96 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,54 Prozent, und Gamestop liegt aktuell 26,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".