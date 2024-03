GameStop Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Gamestop-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 3,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment ist größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Stimmung führt. Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Gamestop deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also in verschiedenen Bereichen eine negative Bewertung für die Gamestop-Aktie.

