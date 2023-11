GameStop Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktie von Gamestop wird von Analysten langfristig als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine positiven und nur eine negative. Es gab keine aktualisierten Bewertungen im letzten Monat, und die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 6,2 USD, was einem erwarteten Rückgang von -54,04 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gamestop überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie von Gamestop ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,7 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann.

Jedoch war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Gamestop in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Gamestop.