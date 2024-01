GameStop Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten zwei Wochen wurde Gamestop von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unserer Redaktion zufolge ergibt sich diese Schlussfolgerung aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Gamestop auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Gamestop in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Gamestop in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,29 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -26,67 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit -41,63 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Gamestop liegt momentan bei 80,2 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 54,37, was darauf hinweist, dass Gamestop weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Gamestop also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.