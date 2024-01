GameStop Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Gamestop-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 691, was bedeutet, dass die Börse 691,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Gamestop zahlt. Dies ist 1742 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche, der bei 37 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Gamestop in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gamestop-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,91 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 14,75 USD liegt, ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Gamestop-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik und KGV, sowie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.