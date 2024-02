GameStop Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gamestop-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dieser Wert basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in den letzten 7 Tagen im Vergleich zu einem RSI von 25 Tagen, der eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 14,73 USD um -19,68 Prozent unter dem 200-tägigen Durchschnittskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der Schlusskurs nahe dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs von Gamestop hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,24 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche gezeigt und eine Rendite von -25,32 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analystenbewertungen für die Gamestop-Aktie zeigen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 6,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -57,91 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Gamestop daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

