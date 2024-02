GameStop Aktie: So kann man sich irren!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gamestop beträgt derzeit 691,02 und liegt somit um 1763 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, der bei 37 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Gamestop über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Gamestop in diesem Bereich also als "Gut" eingestuft.

Im Laufe der letzten zwölf Monate erhielt Gamestop insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft wird. Dabei gab es keine positiven oder neutralen Bewertungen, sondern ausschließlich negative Meinungen. Da es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich eine Kursprognose von 6,2 USD für das Wertpapier, was einem potenziellen Abwärtstrend von -57,91 Prozent entspricht. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen und Gamestop erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gamestop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,73 USD liegt, was einer Abweichung von -19,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 15,41 USD, was einer Abweichung von -4,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gamestop in der einfachen Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.