GameStop Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Gamestop hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,29 Prozent erzielt, was 30,69 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -6 Prozent, wobei Gamestop aktuell 25,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen über Gamestop in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Gamestop liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 % und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Gamestop-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei davon 0 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,2 USD, was einem Abwärtspotential von -66,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einem insgesamt "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.