GameStop Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Gamestop-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,95 Punkten, was darauf hinweist, dass Gamestop weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,23 und zeigt ebenfalls an, dass Gamestop weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gamestop-Aktie abgegeben, wobei keine Bewertungen als "Gut", keine als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt ein "Schlecht"-Rating für die Gamestop-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gamestop vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 6,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -58,99 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gamestop wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, sodass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Gamestop derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 17,05 USD liegt, und der Kurs der Aktie (15,12 USD) um -11,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,3 USD, was einer Abweichung von +5,73 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Gamestop-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.